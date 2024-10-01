Спецпроект

Рождественская сказка. История про пермских хулиганов, ЖКХ и постмодерн

Пермский художник-акционист Ffchw* в минувшие выходные был задержан полицией за работой в центре Перми по адресу ул. Сибирская, 1. Впоследствии оказалось, что жители дома не против уличного искусства, но только при условии взаимоуважения художников и собственников жилья. То, что в канун католического Рождества в пермской подворотне на ул. Сибирской задержали именно художника-акциониста с мировым именем Ffchw, — большая случайность в духе постмодерна, считают жители дома.