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Стрит-арт

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2024
В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото
1 октября, 15:46
«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева
26 августа, 10:48
На улицах Перми появятся пять новых граффити. Посмотрите на них
Эскизы выполнили мастера из Перми, Мурманской и Московской областей.
7 мая, 08:12
2023
В Перми необычным образом увековечили память кинотеатра «Экран»
На стене бывшего кинотеатра изобразили ребенка, который покупает билеты в кино.
26 октября 2023, 02:59
2022
Спецпроект
Рождественская сказка. История про пермских хулиганов, ЖКХ и постмодерн
Пермский художник-акционист Ffchw* в минувшие выходные был задержан полицией за работой в центре Перми по адресу ул. Сибирская, 1. Впоследствии оказалось, что жители дома не против уличного искусства, но только при условии взаимоуважения художников и собственников жилья. То, что в канун католического Рождества в пермской подворотне на ул. Сибирской задержали именно художника-акциониста с мировым именем Ffchw, — большая случайность в духе постмодерна, считают жители дома.
Задержанного уличного художника Ffchw отпустили из полиции
В отделении с задержанным была проведена беседа.
25 декабря 2022, 09:38
2016
Пермские улицы украсит портрет Шевчука из осенней листвы
Портрет певца на стене дома жители города решили выложить жёлтыми листьями.
3 октября 2016, 06:33

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