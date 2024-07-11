properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Стрижи

Выбрать дату
11 июля 2024
Для участия в авиашоу «Крылья Пармы» в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»
Мероприятие состоится 13 июля.
11 июля 2024, 03:50
3 июля 2024
Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
«Крылья Пармы» пройдут 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово»
3 июля 2024, 12:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика