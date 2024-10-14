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Строители

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Самые богатые строители Пермского края в 2023 году
14 октября, 13:00
За 16 лет группа «Самолет» планирует построить в Перми миллион квадратов жилья
6 июня, 12:00
2023
У ПЗСП и компании «Уран» отозвали разрешение на строительство «Дома Учителя» в Перми
Проект должен был реализовываться на улице Героев Хасана, 87.
12 апреля 2023, 06:33
2022
В Прикамье построят участок скоростной дороги за 73 миллиарда рублей
Трасса Москва – Казань – Екатеринбург пройдёт через два городских округа края.
18 ноября 2022, 03:00

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