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Строительные материалы

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2024
Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться
7 октября, 03:54
За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%
22 сентября, 08:20
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
23 июня, 10:33
Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста
31 мая, 03:16
2023
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
2022
Рослесинфорг обещает снижение цен на стройматериалы к лету 2022 года
О том, что цена на строительные материалы уже снизилась на 20%, сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на федерального лесоустроителя.
15 мая 2022, 10:45

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