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Строительные работы

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Май 2024
Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт
Стоимость контракта составляла 373,2 млн рублей.
30 мая 2024, 04:39
В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей
На арт-объекты можно будет посмотреть летом этого года.
21 мая 2024, 05:55
В центре Перми началась реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора
Ранее здание освободила Пермская художественная галерея.
16 мая 2024, 10:26
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
Схема движения автобусов, следующих в центр Перми, останется прежней.
2 мая 2024, 11:23
Апрель 2024
Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
По факту инцидента проводится проверка.
6 апреля 2024, 10:05
Март 2024
Суд Перми отправил дорожника в колонию на пять лет за хищение 127 млн рублей
Коммерческий директор дорожного подрядчика решил не следовать техническому заданию и сэкономить на материале.
12 марта 2024, 10:39

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