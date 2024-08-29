Строительный мусор

Спецпроект

Город как помойка: В водоохранной зоне Данилихи выросла свалка и автостоянка

— Тут вообще никто ничего не сваливает, — горделиво выговаривает нетрезвый охранник. — Все законно. Зачем вы занимаетесь такой ерундой?