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Строительный мусор

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2024
В Перми разработали проект демонтажа бывшего ресторана «Живаго»
На месте существующего здания может появиться много функциональный комплекс.
29 августа 2024, 03:23
В Пермском крае до конца года ликвидируют 11 крупных свалок
На это будет выделено 50 миллионов рублей из бюджета региона.
17 апреля 2024, 15:16
2014
Спецпроект
Город как помойка: В водоохранной зоне Данилихи выросла свалка и автостоянка
— Тут вообще никто ничего не сваливает, — горделиво выговаривает нетрезвый охранник. — Все законно. Зачем вы занимаетесь такой ерундой?
Фотофакт: Свалка строительного мусора в лог реки Данилиха продолжается
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми нам пообещали найти виновника.
8 августа 2014, 05:10
2013
Строители нашли новые места для свалки мусора в Егошиху и Данилиху
С улицы Фонтанной нерадивые подрядчики переключились на Красные Казармы и Елькина.
16 декабря 2013, 05:58

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