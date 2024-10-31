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Строительство

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Октябрь
В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей
31 октября, 11:36
На новом железнодорожном мосту через Каму в Перми установлено 29 опор
30 октября, 12:29
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
30 октября, 09:46
«Корпорация развития Пермского края» запустила программу продажи квартир в рассрочку
29 октября, 09:52
Фото. Стало известно, как проходит строительство транспортной развязки вблизи Березников
29 октября, 08:38
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей
28 октября, 16:29
В Перми появится копия ботика Петра I
28 октября, 09:26
Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион
24 октября, 13:11
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
Карта. В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина
22 октября, 05:49
Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год
21 октября, 16:20
Первые сделки по выкупу недвижимости на Тихом Компросе состоятся до конца 2024 года
19 октября, 04:54
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
У цирка на улице Уральской в Перми готов каркас здания для школы №146
12 октября, 13:13
Стало известно, как выглядит внутри строящийся в центре Перми пятизвездочный отель
7 октября, 09:27
В Перми на полторы недели ограничат движение по улице Монастырской
4 октября, 04:48
Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов
2 октября, 03:45
В Перми снова ищут подрядчика для достройки медцентра за 999,4 миллиона
1 октября, 03:27
Сентябрь
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54

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