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Строительство дорог

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Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов
23 октября, 15:32
В Прикамье дорожники перевели в асфальтобетон одну из региональных автодорог
6 сентября, 11:38
Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке
4 августа, 12:27
Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года
29 марта, 04:45
На строящейся федеральной трассе в Прикамье устанавливают систему мониторинга карста
Больше двух третей второго этапа дороги Дюртюли-Ачит проходят по участку карстовых пород.
18 января, 15:23
2023
Строить выезд из Кондратово на Парковый в Перми начнут в 2024 году
Строительство дороги будет разделено на несколько этапов.
28 апреля 2023, 07:38

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