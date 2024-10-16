properm.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство моста

Выбрать дату
2024
Чусовской мост станет платным только для транзитного транспорта
16 октября, 09:08
Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей
Из-за внутренних споров между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС» в январе 2023 не стартовали работы по ремонту старого перехода.
7 марта, 05:33
2016
Пересчитали! 12,3 млн рублей выделят на поиск места для третьего моста в Перми
Администрация Перми объявила аукцион на проработку вариантов размещения третьего моста через Каму.
29 сентября 2016, 10:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика