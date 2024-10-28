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Стройка

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2024
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей
28 октября, 16:29
Видео. Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном
16 сентября, 07:29
Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка
14 сентября, 10:36
Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео
23 августа, 05:35
На «Тихом Компросе» в Перми «подросла» этажность новой застройки
9 июня, 09:12
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей
18 апреля, 07:26
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
24 января, 12:26
2023
Пермский краевой суд отменил приговор собственнику упавшего на стройке крана
30 ноября 2023, 05:43
Пермячка через суд получила от строителей 200 тысяч рублей за дефекты в квартире
21 сентября 2023, 09:21
2022
Рослесинфорг обещает снижение цен на стройматериалы к лету 2022 года
О том, что цена на строительные материалы уже снизилась на 20%, сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на федерального лесоустроителя.
15 мая 2022, 10:45
2013
Достройка дома на Ушакова, 21 начнется только в конце 2013 года
Дольщики уже подписали договоры, однако строительство начнется только в конце года.
19 апреля 2013, 04:44

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