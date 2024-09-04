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Стройпанелькомплект

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2024
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
4 сентября, 08:05
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
2023
«СтройПанельКомплект» награжден дипломами конференции «Многоквартирное строительство»
В Перми прошла юбилейная, 50-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».
13 июля 2023, 08:13
В 2022 году «СтройПанельКомплект» увеличил выпуск ЖБИ
В трех формовочных цехах завода было выпущено 68 400 куб.м железобетона, рост по отношению к прошедшему году составил около 10%.
26 января 2023, 11:55
2012
Виктор Суетин: Западные проектировщики могут оставить наших без работы
Руководителя одного из крупнейших предприятий Пермского края впечатлило качество работы европейских архитекторов.
13 сентября 2012, 11:22

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