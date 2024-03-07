Суд начал рассматривать иск КРПК к крупнейшему застройщику «Любимова» в Березниках

Компания «Стройтрансгаз» пытается получить из бюджета Прикамья дополнительно 540 млн рублей за удорожание строительства из-за плохого проекта. КРПК требует неустойку за отставание от сроков на два года.