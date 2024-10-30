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Стс

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2024
Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС
30 октября, 10:39
Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях
24 июня, 07:58
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
26 марта, 10:04
2023
Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов
Комедия выйдет на СТС.
16 ноября 2023, 08:36
Спецпроект
Папы, дочери и велосипеды. Как выглядит возвращение «Папиных дочек»
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: любителям сериалов от СТС и большим фанатам «Папиных дочек» | 12+

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