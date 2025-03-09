properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Студент

Выбрать дату
2025
Студент ПНИПУ выиграл международные соревнования по киокушин карате в Армении
9 марта, 04:07
2024
ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника
Молодого человека ищут уже сутки
9 апреля 2024, 15:41
2015
В Пермском крае на дне колодца нашли истерзанное тело пропавшего студента
По данным следствия, над молодым человеком расправился его одноклассник и 21-летний незнакомец .
17 апреля 2015, 05:00
2014
Пермский суд решил отправить на родину студента-марокканца
В ближайшие пять лет доступ на территорию Российской Федерации для студента ПГФА будет закрыт в связи с нарушением миграционного режима.
13 февраля 2014, 06:33
Студент-африканец из пермского ВУЗа «загремел» на Банную гору
Не исключено, что диагноз — «белая горячка». Виноваты однокурсники, которые познакомили молодого человека с алкоголем.
6 февраля 2014, 09:57
2010
Неблагополучных детей в Перми оценили
Новый вид заработка.
29 августа 2010, 10:12
В Политехе пройдет «День знаний» по-взрослому
«День знаний» будут праздновать не только школьники, но и студенты.
28 августа 2010, 05:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика