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Студенты

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2024
В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза
25 сентября, 12:51
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
2 сентября, 12:08
Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
21 августа, 12:53
В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей
21 августа, 09:32
Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса Пастернака
20 августа, 10:16
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
20 августа, 07:26
В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны
12 августа, 08:09
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
19 июля, 10:02
Минздрав Прикамья опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ
15 июля, 11:06
Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики
13 июля, 08:43
«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев
10 июня, 05:27
Никаких больше бакалавров. В России изменят систему высшего образования
16 мая, 07:14
В Мотовилихе построят студенческий кампус с тремя тематическими зонами
29 февраля, 05:37
В 2024 году в России хотят ввести электронные студенческие билеты
3 февраля, 10:52
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
3 февраля, 06:46
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
31 января, 05:56
Баррикадируют двери. В пермской школе сработала тревога о вооруженном нападении
31 января, 05:25
2023
На лето студенты Прикамья могут трудоустроиться в «Дорожно-эксплуатационную службу»
30 июня 2023, 04:00
Как в Перми можно подработать летом подросткам и студентам
16 июня 2023, 13:15
2022
Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов проведет творческую встречу со студентами в Перми
Певец и телеведущий станет одним из приглашенных экспертов на форуме студентов педагогических вузов «Новые горизонты».
13 ноября 2022, 10:43

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