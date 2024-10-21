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Су ск

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Октябрь
После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело
21 октября, 04:21
Сентябрь
Следствие не нашло признаков криминала в смерти экс-главы СУ СКР по Пермскому краю
25 сентября, 04:14
Следком заинтересовался историей пермячки, которая не может получить инвалидность
16 сентября, 16:21
Август
Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила
3 августа, 10:05
Июль
Видео. Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»
30 июля, 07:45
В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары
8 июля, 09:38
Июнь
Передано в суд дело водителя, совершившего в марте смертельное ДТП у ЦУМа
24 июня, 14:52
Май
В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле
13 мая, 09:07
Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми
13 мая, 06:50
В Пермском крае водолазы нашли в реке вещь, которая поможет раскрыть убийство
13 мая, 05:37
В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи
Погибшего нашли возле дома на улице Хабаровская, 54.
11 мая, 05:38
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
8 мая, 07:12
Упала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе
8 мая, 04:43
Видео. СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья
7 мая, 15:32
Апрель
Александр Бастрыкин провел совещание на тему взаимодействия со СМИ и общественностью
26 апреля, 05:04
Нашли в квартире у незнакомца. Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью пермяка
24 апреля, 04:42
Март
Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми
4 марта, 09:03
После публикации Properm. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика
3 марта, 12:09
Февраль
«Он горел весь». Главе СК доложат о странной смерти жителя Пермского края
Мужчина загорелся в ночь с 3 на 4 февраля, а 6 февраля умер в больнице.
28 февраля, 04:56
В Прикамье маленький мальчик погиб на пожаре, потому что спрятался под кровать
18 февраля, 13:31

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