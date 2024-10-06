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Су скр

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Октябрь
По обращению многодетных семей из Кудымкара Бастрыкин распорядился возбудить дело
6 октября, 11:53
Жительница Чёрмоза будет осуждена за лжесвидетельство в суде
6 октября, 09:38
Сентябрь
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
10 сентября, 13:36
Август
Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки
15 августа, 16:13
Июнь
Александр Бастрыкин ждет доклада по ситуации с водоснабжением Уинского
27 июня, 13:16
Видео. Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»
26 июня, 10:37
Следком начал проверку причин аварии на шахте в Соликамске
26 июня, 05:01
В Перми 12 сирот получили ключи от собственных квартир
Вручал их руководитель СУ СКР Денис Головкин.
20 июня, 13:34
Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в попытке изнасилования в Култаево
Подозреваемый заключен под стражу.
19 июня, 13:05
Бастрыкин вновь затребовал от пермского СУ СКР доклад об изнасиловании в Култаево
19 июня, 12:22
Подробности попытки изнасилования в Пермском крае сообщат Александру Бастрыкину
17 июня, 15:23
Председатель Следкома озадачился водоснабжением одного из поселков Прикамья
9 июня, 05:03
Май
Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное почти десять лет назад
31 мая, 09:36
По факту гибели людей на пожаре в Мысах возбуждено уголовное дело
Сейчас устанавливаются причины возгорания жилого дома.
26 мая, 10:23
Александр Бастрыкин вновь требует доклад о судьбе дольщиков пермского ЖК «Столичный»
В феврале он уже ждал от руководства прикамского СУ СКР доклада по этой теме.
24 мая, 11:46
В Чусовом в ходе драки молодой человек откусил подростку часть уха
Следком уже начал проверку обстоятельств конфликта.
23 мая, 05:14
Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье
21 мая, 14:52
Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома
Отмечены недоработки пермских следователей в вопросе расследования дел, связанных с реализацией нацпроектов.
14 мая, 16:10
Утопившему ружье соликамцу предъявили обвинение в убийстве
13 мая, 14:53
Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты
8 мая, 07:44

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