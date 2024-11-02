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Субсидии

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2024
Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей
2 ноября, 11:35
В Прикамье растет спрос на покупку земельных участков
5 октября, 13:23
Власти Пермского края перестанут субсидировать рейсы в Челябинск и Мурманск
3 октября, 09:20
Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России
14 августа, 06:04
На организацию перевозок из двух пермских школ потратят 18,3 миллиона рублей
29 июля, 05:29
Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября
26 июля, 07:09
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
4 апреля, 11:08
Эксперт по ЖКХ предложил оставить россиян без собственных квартир
23 января, 11:28
2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02
Цены на коммуналку для пермяков подскочат в следующем году на 10%
15 ноября 2023, 10:23
Пассажиропоток на субсидируемых рейсах в Пермском крае вырос в 3,3 раза
7 августа 2023, 07:05

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