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Суд

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2 ноября
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
1 ноября
Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
1 ноября, 19:00
В Перми по решению суда ликвидировали «Центр исторической памяти»
1 ноября, 11:27
Суд в Перми признал, что слово «овца» не является оскорблением
1 ноября, 10:11
31 октября
Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО
31 октября, 16:22
В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов
31 октября, 10:45
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
30 октября
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой
30 октября, 08:17
Из опасного пансионата в Мотовилихе вывезли четыре десятка стариков
30 октября, 08:08
Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили
30 октября, 06:07
28 октября
Следствие завершило расследование дела о попытке хищения 2,5 миллиардов у СМЗ
28 октября, 15:43
Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках
28 октября, 13:37
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж
28 октября, 10:27
В Губахе осуждён студент-курьер мошенников, лишивший пенсионеров полумиллиона
За два дня его жертвами стали три пенсионерки.
28 октября, 09:35
Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей
28 октября, 09:01
Возбуждено еще одно уголовное дело из-за взяток на пермской «Телте»
28 октября, 06:57
27 октября
Роспотребнадзор заставил авиакомпанию отвезти пермяков на Пхукет
27 октября, 11:09
Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык
27 октября, 09:35
Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет
27 октября, 04:55

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