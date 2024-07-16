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Судебное заседание

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Ножи, кастет и спицы. За полгода в судах Прикамья изъяли более 200 опасных предметов
16 июля, 05:47
Минспорт Прикамья взыскивает с женского мини-футбольного клуба 110 тысяч рублей
15 апреля, 07:51
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
13 марта, 12:36
Суд в Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького
Заседание по иску Департамента земельных отношений перенесли на 16 апреля.
6 марта, 06:50
2022
Экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин пока не выйдет по УДО
Заседание суда перенесено на 15 августа
8 августа 2022, 10:52
2015
Отель «Прикамье» подал жалобу на решение краевого арбитражного суда
Судебное заседание по делу назначено на 8 февраля 2016 года.
23 декабря 2015, 10:41

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