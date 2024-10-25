properm.ru
ГлавноеВсе новости

Судебные приставы

Выбрать дату
Сентябрь
Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие
24 сентября, 07:06
В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника
23 сентября, 06:15
Пермяк не хотел отдавать бывшей жене дочь
16 сентября, 06:19
Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысяч рублей за затопленную квартиру
13 сентября, 07:42
Приставы из-под земли достали должницу-алиментщицу из Кочево
Ее долг перед дочерью превышал 150 тысяч рублей.
2 сентября, 05:55
Август
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
26 августа, 06:20
Судья лишил балкона жительницу Перми
22 августа, 11:23
Бывший главный пристав Прикамья находится под арестом в СИЗО в Рязани
9 августа, 07:21
Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному
8 августа, 07:21
Июль
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
31 июля, 07:48
Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность
30 июля, 10:36
Почти полтысячи автомобилей арестовали судебные приставы Прикамья
Разыскивали перед конфискацией 61 автомобиль.
30 июля, 09:15
Судебные приставы Прикамья взыскали за полгода более 435 миллионов рублей
29 июля, 12:46
Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году
Самым дорогим имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн рублей.
26 июля, 06:15
Коллекторы и МФО стали реже давить на пермяков с долгами
18 июля, 06:38
Ножи, кастет и спицы. За полгода в судах Прикамья изъяли более 200 опасных предметов
16 июля, 05:47
Пермяк оплатил средствами, заработанными на СВО, миллионный долг по алиментам
3 июля, 06:17
Июнь
Два банка оштрафовали за частые звонки пермякам
В одном случае количество допустимы звонков превысило законную норму в 60 раз.
27 июня, 06:43
В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию
Коррупционная составляющая проявилась при исполнении судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов.
19 июня, 11:45
Жительница Кочево избила полицейских, находившихся при исполнении обязанностей
5 июня, 05:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика