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Судьи

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2024
На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч
Подрядчик должен обеспечить проезд, проживание и оплату работы 13 иногородних спортивных судей, а также подготовить места проведения соревнований.
18 июня 2024, 07:53
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
Цена контракта составила 636,2 млн рублей.
10 июня 2024, 09:20
2016
Владимир Путин назначил пять судей в Пермском крае
Все председатели и заместители председателей районных судов, указанные в документе, наделяются полномочиями на 6-летний срок.
9 января 2016, 09:55
2013
В России судьи стали наказывать преступников менее сурово
Из-за этого в России на 100 тысяч человек разгрузились тюрьмы.
19 мая 2013, 14:30

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