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Судно

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Июль
В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака
Тестовый заплыв состоится 23 июля.
16 июля, 08:01
Май
В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска
23 мая, 09:32
Август 2023
Сорвалась закупка, связанная с установкой зарядок для электросудов в Перми
28 августа 2023, 10:58
В Добрянке отменили паром из-за обмеления Камы
Уровень воды опустился до критической отметки.
18 августа 2023, 03:02
Рейсы по маршруту Березники-Быстрая-Березники отменили из-за поломки теплохода
Судно обещают починить на следующей неделе.
15 августа 2023, 03:02
Июль 2023
В Пермском крае завели уголовное дело из-за столкновения двух лодок на Каме
Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 июля.
21 июля 2023, 06:46

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