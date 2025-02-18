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Судья

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2025
Судья с 25-летним стажем Валентина Нешатаева умерла в Пермском крае
18 февраля, 06:04
2024
Заместитель председателя Пермского краевого суда покинул пост
Занимал пост зампредседателя краевого суда Челомбицкий с 2018 года.
8 июля 2024, 08:19
Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья
Указ о назначении президент РФ Владимир Путин подписал 4 января 2024 года.
6 января 2024, 13:47
2016
Владимир Путин назначил пять судей в Пермском крае
Все председатели и заместители председателей районных судов, указанные в документе, наделяются полномочиями на 6-летний срок.
9 января 2016, 09:55
2015
В Пермском крае судью мягко пожурили за мат и угрозы в адрес следователя
В Осинском районе служитель Фемиды Вячеслав Полыгалов начал агрессивно защищать своего приятеля, ранее судимого за незаконную рубку леса. Квалификационная коллегия судей ограничилась замечанием судье.
24 марта 2015, 11:34

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