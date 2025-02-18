В Пермском крае судью мягко пожурили за мат и угрозы в адрес следователя

В Осинском районе служитель Фемиды Вячеслав Полыгалов начал агрессивно защищать своего приятеля, ранее судимого за незаконную рубку леса. Квалификационная коллегия судей ограничилась замечанием судье.