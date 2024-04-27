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Сухих

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Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона
В Перми представили лучшие туристические маршруты прикамцев
27 апреля, 11:28
2017
Спецпроект
Короли госзаказа 2016. Кто поставляет лекарства в больницы Пермского края
Крупнейшие в Пермском крае госзаказчики и поставщики медпрепаратов, лекарств и вакцин в 2016 году.
2012
ООО «Агама»: Валерию Сухих не обязательно ездить на BMW 535 ix GT
Пермская фирма по прокату автомобилей подала в УФАС жалобу на заявку краевого Заксобрания об аренде премиального автомобиля для Валерия Сухих.
15 марта 2012, 08:20
Парламент Пермского края очень хочет роскошный BMW
По некоторым данным, ездить на BMW 535 ix GT будет ездить председатель Заксобрания Валерий Сухих.
20 февраля 2012, 13:29
2011
Отобраны компании для достройки перинатального центра
Председатель правительства Пермского края Валерий Сухих дал им установку закончить все работы на объекте через 13 дней.
18 июля 2011, 06:22
Валерия Сухих лишили премии из-за перинатального центра
Подрядчики заверили председателя правительства Пермского края, что объект будет сдан в срок.
28 марта 2011, 07:16
Валерий Сухих раздал чиновникам по этажу
Краевой премьер-министр назначил ответственных за каждый участок строящегося в Камской долине Перинатального центра.
22 марта 2011, 08:30
Пермские чиновники вышли на свой первый субботник
Сегодня,19 марта, краевой кабинет министров вышел на субботник на главную стройку края.
19 марта 2011, 13:34
В крае продолжаются инспекции капстроительства
Председатель правительства Пермского края Валерий Сухих проверил, как идет строительство Коми-Пермяцкого драмтеатра, и вновь остался недоволен подрядчиками.
11 марта 2011, 10:32

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