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Суксун

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2024
В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП
19 октября, 04:50
В Суксунском округе зафиксирован смерч, ставший причиной ветровала
Скорость ветра достигала 33-50 метров в секунду.
4 августа, 06:14
В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»
25 мая, 08:19
Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна
Жертва преступников едва не потеряла более 800 тысяч рублей.
25 апреля, 04:24
В Суксуне пьяный водитель избил полицейского прямо на дороге
23 апреля, 16:02
Завтра в Суксуне простятся с подписавшим в январе контракт земляком
Дмитрий Лобашев в последнее время проживал в Перми.
3 апреля, 08:18
Медработник из Пермского края торговала больничными
7 марта, 16:01
На автодороге Пермь –Екатеринбург грузовик насмерть сбил мужчину
4 марта, 13:03
2023
За уклонение от административного надзора жителя Суксуна отправили в колонию
7 декабря 2023, 13:51
Избран новый глава Суксунского городского округа
Ранее Вера Бунакова возглавляла финуправление администрации.
8 июня 2023, 11:16
В Суксуне объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы округа
Документы принимаются до 18 мая.
6 апреля 2023, 11:31

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