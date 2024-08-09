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Супергерои

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Спецпроект
«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru
Спойлеры отсутствуют. Рейтинг: всем поклонникам кинокомиксов, особенно тем, кто еще застал видеопрокаты. 18+
Спецпроект
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
2022
Спецпроект
В Перми прошел Парад Супергероев. Посмотрите на них!
На пермской набережной состоялась битва добра и зла. Участники мероприятия выясняли, что же круче.

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