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Сувениры

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2024
Стало известно, когда в Перми пройдет Новогодняя ярмарка
12 декабря, 05:07
В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi
22 октября, 05:46
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
28 августа, 06:40
Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур
В музее будет организовано более 30 арт-объектов.
24 июля, 06:16
Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом
26 июня, 08:50
Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов
9 марта, 03:50
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33
2023
В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки
13 декабря 2023, 11:55
Появились ярмарочные домики, где можно купить сувениры к 300-летию Перми
Домики на следующей неделе появятся еще в двух локациях.
4 августа 2023, 03:03
Где купить сувениры к 300-летию Перми? Список мест
Большинство точек продаж находятся в центре города.
27 июня 2023, 02:23
2011
WikiLeaks начал продажу сувениров
Скандально известный интернет-ресурс планирует выручить дополнительные средства на финансирование своего проекта.
8 февраля 2011, 13:32

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