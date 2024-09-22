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Свадьба

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2024
Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились
22 сентября, 04:49
В Перми динозавры стали свидетелями на свадьбе
26 августа, 10:54
Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу
23 августа, 07:41
Две пары близнецов сыграли двойную свадьбу в Прикамье
8 июля, 06:22
Пермякам предложили регистрировать браки в выставочном центре
13 марта, 07:38
Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу
1 марта, 05:04
Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот». Как это было
Девушку отвлек маскот, пока парень доставал кольцо.
16 февраля, 04:12
Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было
Предложение пермячке сделали в прошлом году.
9 февраля, 07:32
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
19 января, 10:00
2023
Видео. Сотрудник МЧС России по Пермскому краю сделал трогательное предложение возлюбленной
В это предновогоднее воскресенье делимся позитивными новостями. И красивыми видео от МЧС России.
24 декабря 2023, 07:19
Огонь и вода. В Перми сыграли свадьбу пожарный и матрос-спасатель
11 декабря 2023, 04:12
Пермячке отказали в свадьбе в последнюю красивую дату года. Разбираемся, почему
Специалисты пояснили, что в краевой столице будет работать только один отдел.
22 ноября 2023, 09:00
ЗАГС в Пермском крае начал запись на последнюю красивую дату 2023 года
20 ноября 2023, 03:30
Власти запретят пермякам жениться в некоторых локациях
Документ, ограничивающий количество мест, пока не вступил в силу.
17 октября 2023, 09:10
В 2023 году жители Прикамья стали реже жениться
15 октября 2023, 10:58
В День семьи, любви и верности планируют пожениться более 400 пар Пермского края
Летом в России традиционно начинается свадебный бум.
4 июля 2023, 02:33

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