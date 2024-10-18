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Свалка

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В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
В Березниках выявлены нарушения при рекультивации свалки ТБО
2 сентября, 14:20
В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га
22 августа, 03:09
Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку
8 июня, 07:21
2023
Власти выбрали концессионера для строительства экотехнопарка в Пермском крае
8 сентября 2023, 03:06

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