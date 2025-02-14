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Свердловская железная дорога

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Февраль
В Перми хотят поставить «Овечку» на рельсы
14 февраля, 03:32
Октябрь 2024
Прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с мысом Стрелка
29 октября 2024, 02:50
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября 2024, 12:42
Август 2024
Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае
Мужчина рассказал, почему скрылся с места аварии.
3 августа 2024, 05:51
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
По неофициальной информации от пассажиров, мужчина был пьян.
2 августа 2024, 10:55
В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП
На время восстановительных работ движение пригородных поездов было приостановлено.
2 августа 2024, 08:40
Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал
Ранее стало известно, что мужчине оказывается медицинская помощь.
2 августа 2024, 08:39
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
В аварии пострадал водитель грузового автомобиля.
2 августа 2024, 05:56
В Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший
На место выехали оперативные службы.
2 августа 2024, 05:31
Июнь 2024
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
Стоимость взрослого билета в одну сторону составит 516 рублей.
26 июня 2024, 04:43

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