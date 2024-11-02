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Свердловский район

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Ноябрь
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
Сентябрь
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
26 сентября, 09:44
Август
В Свердловском районе Перми обнаружили труп человека
15 августа, 08:03
Июль
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
31 июля, 07:48
Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми
29 июля, 08:23
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
19 июля, 03:33
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля, 10:46
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Июнь
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья
20 июня, 03:16
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
5 июня, 07:54
Май
В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%
20 мая, 02:34
Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево
15 мая, 05:28
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
7 мая, 12:50
Апрель
В трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздников
24 апреля, 12:50
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
24 апреля, 12:09
В одном из районов Перми может смениться руководитель
12 апреля, 04:57
В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона
Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
5 апреля, 05:05
Март
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды
26 марта, 05:27
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
15 марта, 10:57
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08

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