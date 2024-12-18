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Свердловский суд

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Декабрь
19-летнего поджигателя пермского военкомата отправили в СИЗО
18 декабря, 12:52
Июнь
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
Май
Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей
7 мая, 10:40

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