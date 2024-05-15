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Светофор

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На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом
По факту ДТП проводится проверка.
15 мая, 06:54
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
30 апреля, 07:35
В центре Перми рядом с мостом не работает светофор. В мэрии не знают, когда починят
27 марта, 06:28
В центре Перми не работает светофор. Чиновники не могут объяснить почему
29 февраля, 09:44
В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку
29 января, 13:19
Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип
27 января, 09:30
В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
27 января, 08:33
2023
В центре Перми завтра на двух перекрёстках отключат светофоры
18 апреля 2023, 13:07

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