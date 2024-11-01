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Свинина

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2024
Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса
1 ноября 2024, 05:43
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
Стоимость фестивального сета — 2000 рублей.
2 августа 2024, 03:54
2017
На Сабантуе в Октябрьском районе продавали шашлык без документов
28 июня 2017, 10:54
2010
Свиньи угрожают пермским гурманам
Пермь в лидерах по числу заражений тениозом.
29 сентября 2010, 05:31

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