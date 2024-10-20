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Свинокомплекс

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2024
У владельца Пермского свинокомплекса хотят забрать лесные земли в Нытвенском районе
20 октября, 08:53
Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании
2 марта, 05:28
Конкурсный управляющий Пермского свинокомплекса требует от края почти полмилиарда
17 февраля, 07:38
2023
Торги по продаже имущества Пермского свинокомплекса вновь сорвались
Дата проведения новых торгов со сниженной стоимостью пока не назначена.
18 октября 2023, 10:53
Стоимость Пермского свинокомплекса снизилась после сорвавшихся торгов
6 сентября 2023, 11:23
«Пермский свинокомплекс» снова хотят продать за 1,3 миллиарда рублей
21 июля 2023, 02:58
2022
Банкротство омского арендатора свинокомплекса в Майском продлили на полгода
18 апреля 2022, 13:46
Региональный «Пермский свинокомплекс» избежал долгов в 3,6 миллиарда рублей
4 апреля 2022, 14:04

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