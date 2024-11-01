properm.ru
ГлавноеВсе новости

Сво

Выбрать дату
Ноябрь
Завтра в Косе простятся с погибшим 42-летним контрактником
1 ноября, 15:03
Октябрь
В Верещагино завтра простятся с погибшим 28-летним оператором БПЛА
28 октября, 11:52
Остались сын, дочь, жена и мать. В Прикамье простились с погибшим участником СВО
26 октября, 12:16
С погибшим на СВО разведчиком из Верещагинского округа простятся на следующей неделе
26 октября, 07:02
Отец троих детей из Верещагино погиб во время СВО
24 октября, 10:12
В Пермском крае сегодня простятся с двоими погибшими участниками СВО
14 октября, 02:52
Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО
8 октября, 06:52
Сегодня в Нытвенском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком
7 октября, 04:36
Осталось трое детей. В ходе СВО погиб 46-летний житель Кудымкара
4 октября, 10:36
В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным
4 октября, 09:15
В Прикамье простились с погибшим на СВО 45-летним гранатометчиком Виктором Жабюком
3 октября, 06:17
В ходе СВО погиб бывший игрок «Молота»
2 октября, 06:31
Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения
1 октября, 04:50
Сентябрь
В городе Нью-Йорке в ДНР погиб житель села Карагай
30 сентября, 12:04
В селе Шерья Пермского края прощаются с погибшим на СВО снайпером
28 сентября, 06:31
Увлекался спортом, имел множество наград. На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара
25 сентября, 10:44
В Барде простились с 22-летним контрактником, погибшим в ходе СВО
25 сентября, 04:59
Погиб на СВО накануне дня рождения. В Добрянке пройдет прощание с рядовым гвардии
24 сентября, 11:32
В зоне СВО погиб 23-летний контрактник из Юсьвы
20 сентября, 13:29
В Кудымкаре состоится прощание с погибшим на СВО экс-сотрудником СИЗО
18 сентября, 09:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика