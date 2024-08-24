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Священники

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2024
Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников
22 августа Пермская епархия РПЦ и региональный Минздрав подписали соглашение о сотрудничестве.
24 августа 2024, 14:10
Священник Островский раскритиковал депутата Горелкина за запрет рекламы в Instagram*
Депутат работает над законопроектом, который предусматривает запрет государственным компаниям размещать рекламу на иностранных онлайн-платформах.
13 марта 2024, 07:17
2023
Суд в Перми опять оставил в СИЗО священника, обвиняемого в краже ценностей
Адвокату обвиняемого вновь отказали в смягчении меры пресечения.
18 сентября 2023, 08:13
Обвиненного в краже священника из Пермского края снова отправили в СИЗО
20 апреля 2023, 05:19

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