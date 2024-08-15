properm.ru
ГлавноеВсе новости

Свжд

Выбрать дату
Август
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
15 августа, 03:57
Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае
3 августа, 05:51
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
2 августа, 10:55
Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал
2 августа, 08:39
Фото. Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье
2 августа, 06:34
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
2 августа, 05:56
Июнь
В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить
21 июня, 07:24
Март
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта, 12:51
Ноябрь 2023
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
30 ноября 2023, 03:00
Сентябрь 2023
Условия бесплатного проезда на парковку у Перми II изменятся. Рассказываем, как
28 сентября 2023, 02:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика