Спецпроект

А эта цифра откуда? А эта почему? Пять вопросов о начислениях платежей за тепло в зимние месяцы

Вместе с пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» разбираемся в нюансах «зимних» квитанций за отопление.