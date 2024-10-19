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Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет
19 октября, 10:10
Прокуратура Перми выявила нарушения в сроках отключения горячей воды этим летом
5 августа, 13:15
Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца
3 августа, 11:30
Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
2 августа, 05:55
Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».
30 июля, 07:10
После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем
25 июля, 05:44
«Нет возможности на что-то повлиять». Пермяки больше месяца живут без горячей воды
24 июля, 13:14
С 1 июля 2024 года стоимость отопления в Перми вырастет на 13,1%
11 февраля, 06:40
На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов
18 января, 05:58
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
16 января, 09:39
Стало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава Баскакова
12 января, 07:25
Глава департамента ЖКХ Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»
9 января, 10:41
2022
Два района Перми на следующей неделе частично останутся без горячей воды. Кого коснутся отключения
Специалисты будут проводить работы по подготовке сетей к отопительному сезону.
5 августа 2022, 11:54
Спецпроект
А эта цифра откуда? А эта почему? Пять вопросов о начислениях платежей за тепло в зимние месяцы
Вместе с пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» разбираемся в нюансах «зимних» квитанций за отопление.

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