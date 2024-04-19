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Табак

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2024
С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески
19 апреля, 12:58
В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком
Нарушителям закона о запрете такой торговли выписано уже 150 протоколов об административных нарушениях.
16 апреля, 06:40
Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае
2 апреля, 08:18
Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми
27 марта, 08:23
В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах
Запрет на продажу табачных изделий в НТО начал действовать в марте.
21 марта, 06:00
В Перми начались рейды по выявлению продажи табака в павильонах
В городе с начала марта вступил запрет на торговлю табаком в НТО.
18 марта, 13:58
Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках
12 февраля, 16:36
2023
В Пермском крае стали меньше пить и курить
4 декабря 2023, 05:17
2022
В Кизеле мужчина наладил продажу контрафактного алкоголя и табака
Вся продукция в подпольном алкомаркете была известных брендов
16 августа 2022, 06:18

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