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Табакокурение

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2024
В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах
Запрет на продажу табачных изделий в НТО начал действовать в марте.
21 марта 2024, 06:00
В Перми начались рейды по выявлению продажи табака в павильонах
В городе с начала марта вступил запрет на торговлю табаком в НТО.
18 марта 2024, 13:58
2013
Депутаты установили ценник на курение в общественных местах
В случае принятия поправок, полиция начнет выписывать штрафы уже 1 января 2014 года.
16 января 2013, 11:04
2012
Онищенко снова предлагает поднять цены на дешевые сигареты
Он считает, что это понизит их доступность.
10 марта 2012, 08:03
2011
Минздрав: самые дешевые сигареты будут стоить 60 рублей
Министерство здравоохранения подготовило антитабачный закон.
12 августа 2011, 07:15

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