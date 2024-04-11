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Табельное оружие

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2024
Следователи Березников проверяют факт расстрела капитаном полиции своих друзей
11 апреля 2024, 09:20
2014
В Санкт-Петербурге был застрелен напавший на сотрудников ДПС пермяк
Следователи предполагают, что 46-летний Владимир Прокопович был под действием наркотиков.
27 октября 2014, 10:51
В Перми при задержании подозреваемых полицейский применил табельное оружие
Один из злоумышленников ранен.
1 марта 2014, 05:03
2013
В Березниках инспекторы ДПС стрельбой остановили пьяного водителя
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы. По факту применения оружия проводится служебная проверка.
23 мая 2013, 04:36
В Пермском крае участковый применил оружие, чтобы остановить пьяного тракториста
Правонарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
7 мая 2013, 07:12

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