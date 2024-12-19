Таджикистан

Уроженец Таджикистана отсидел под чужим именем в пермской колонии почти три года

Бехруз Шоев был задержан еще 19 января 2012 года по подозрению в наркоторговле. И затем наказан 15-летним сроком лишения свободы в колонии строгого режима. Но выяснилось, что 13 июля 2012 мужчину осудили по поддельным документам.