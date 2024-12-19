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Таджикистан

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2024
Рабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в Перми
19 декабря 2024, 05:56
В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов
Из региона принудительно отправлено на историческую родину 336 иностранных граждан.
22 июля 2024, 07:46
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
Большая часть приезжих — представители стран СНГ.
9 июля 2024, 04:47
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
За год авиабилеты подорожали на 42%.
4 апреля 2024, 11:08
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Допросы в Таджикистане продолжались несколько дней.
29 марта 2024, 10:57
2015
Уроженец Таджикистана отсидел под чужим именем в пермской колонии почти три года
Бехруз Шоев был задержан еще 19 января 2012 года по подозрению в наркоторговле. И затем наказан 15-летним сроком лишения свободы в колонии строгого режима. Но выяснилось, что 13 июля 2012 мужчину осудили по поддельным документам.
21 апреля 2015, 12:52
В Перми задержали таксиста и продавца обуви из Таджикистана, торговавших героином
Задержанные снабжали пермяков героином путем закладок.
1 апреля 2015, 08:34
2014
Таджикистан вошел в десятку стран, рекомендованных для туризма
По версии портала Globe Spots, азиатское государство уступает в туристической привлекательности только Мальте.
12 января 2014, 09:49
2013
Таджички попросили вернуть на родину их мужей из России
Ряд жительниц Таджикистана обратились в миграционную службу республики с просьбой вернуть на родину их мужей, сыновей и братьев, находящихся на заработках в России.
22 ноября 2013, 10:55
В Перми у двух граждан Таджикистана обнаружили полтора килограмма героина
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания
21 ноября 2013, 06:25
2012
В Таджикистане исламисты жестоко убили Деда Мороза
В Душанбе мужчина в костюме Деда Мороза был убит толпой, выкрикивающей обвинения в религиозной неверности.
3 января 2012, 07:55
2011
В Сибири началась депортация граждан Таджикистана
Более 20 граждан Таджикистана постановил выдворить из России новосибирский суд. Это будет первая группа депортированных таджиков, до решения суда они содержались в депортационных центрах.
19 ноября 2011, 10:47
За российского летчика вступился президент Таджикистана
Эмомали Рахмон попросил освободить Владимира Садовничего.
18 ноября 2011, 02:40
Медведев пообещал систематически выселять нелегалов из России
Президент РФ Дмитрий Медведев не считает, что высылка нелегальных таджикских мигрантов является одноразовой кампанией, и призывает высылать нелегалов регулярно.
14 ноября 2011, 09:03
Россия готовится депортировать таджикских мигрантов
В ответ на жесткий приговор летчикам российской компании Москва заявила о намерении выслать из страны как минимум 100 мигрантов из Таджикистана.
11 ноября 2011, 07:18
У таджиков начались проблемы с получением разрешений на работу в России
Представители диаспоры сравнивают происходящее с антигрузинской кампанией 2006 года.
11 ноября 2011, 04:27
В Перми выходец из Таджикистана занимался сбытом наркотиков
При обыске у мужчины обнаружили два килограмма героина, а также фасовочные пакеты.
20 сентября 2011, 10:55

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