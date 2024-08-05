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Танцы

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2024
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
5 августа, 06:34
Режиссером танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» стал хореограф «Евровидения»
Фестиваль пройдет 27 и 28 июля на городской эспланаде.
25 июля, 05:57
На пермской набережной открыли новую танцевальную площадку
21 июля, 10:55
Видео. Пермские танцоры DS Crew выпустили видео под песню Ленни Кравица. Посмотрите на них!
Сейчас команда гастролирует с выступлениями по России.
2 мая, 06:41
Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона
Видео набрало уже 17 тыс. просмотров.
10 апреля, 10:36
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
23 марта, 13:28
Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew
15 марта, 11:43
2023
Пермские танцоры из DS Crew опубликовали клип в стилистике девяностых
У видео уже более 35 тыс. просмотров.
18 июля 2023, 04:47
2022
Команда из Перми DS Crew выиграла миллион рублей, став победителем шоу «Танцы на ТНТ». Посмотрите на них!
Пермяки обошли в финале команду Move Up Team из Истры.
24 декабря 2022, 16:41

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