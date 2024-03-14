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Танзания

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2024
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта 2024, 08:35
2014
Ученые поставили под вопрос пользу пробиотиков
Как показали исследования биологов из США и Германии, пробиотики, содержанием которых хвалится каждый второй йогурт, необязательны для здоровья организма.
17 апреля 2014, 13:15
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
Жертвами крушения парома в Танзании стали более 200 человек
Спасательные операции на месте крушения продолжаются, однако число жертв, скорее всего возрастет.
11 сентября 2011, 10:45

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