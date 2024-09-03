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Тариф

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2024
Утверждены новые тарифы на перевозки водным транспортом в Прикамье
3 сентября, 14:18
В муниципалитете на севере Прикамья установлен новый тариф речных перевозок
20 июня, 04:57
2023
В Прикамье снять показания счетчика можно с помощью смартфона и приложения
Автоматическое распознавание данных доступно в приложении «Госуслуги.Дом»
19 декабря 2023, 16:45
С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое
15 декабря 2023, 13:02
В Прикамье с нового года вырастет размер родительской платы за детские сады
12 октября 2023, 10:42
2022
В Прикамье региональный оператор ТКО поднял плату за вывоз мусора до 100 рублей
16 ноября 2022, 04:08

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