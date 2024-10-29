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Тарифы жкх

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2024
В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт
29 октября, 16:18
Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и рост продолжится
4 сентября, 17:20
Пермь с 12,7% роста тарифов за ЖКХ — российский лидер антирейтинга
9 июля, 08:44
Стоимость содержания и развития ливневой канализации Перми составляет 116 миллиардов
25 июня, 13:25
Власти Пермского края предлагают увеличить взносы в Фонд капитального ремонта
22 мая, 04:26
В Кизеле тепловые сети неправильно насчитали потребителям более 4 миллионов долгов
6 февраля, 14:01
2023
Спецпроект
Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?
Тарифные войны продолжаются. Уже не на улицах, когда на митинги выходили тысячи людей, но в судах.
В Александровске местной жительнице начисляли неоправданно большие суммы за воду
26 сентября 2023, 13:31
В Прикамье обновятся тарифы на тепло для ряда категорий многоквартирных домов
8 сентября 2023, 15:42
Жителям Пермского края вернули в 2023 году более 21 миллиона рублей переплаты за ЖКХ
8 августа 2023, 14:26
Жители Прикамья задолжали за услуги ЖКХ более 17 миллиардов рублей
7 августа 2023, 16:53
С начала года жителям края вернули более 14 миллионов рублей, переплаченных за ЖКУ
Из них переплачено за отопление свыше 13 миллионов рублей.
12 апреля 2023, 04:57

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