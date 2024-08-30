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Ноябрьский уикенд. Шесть причин посетить Татарстан этой осенью

Осень поистине удивительное и прекрасное время года. Все вокруг преображается: воздух становится прозрачнее, листва – ярче, а поскольку погода становится холоднее – то и отдых активнее. Ощутить осеннюю романтику можно, отправившись на уикенд в Татарстан. Здесь вы сможете, например, встретить нежный холодный рассвет на набережной Казанки или прогуляться по Кремлю. Но есть и другие причины посетить Татарстан этой осенью. Рассказываем.