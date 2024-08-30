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Татарстан

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2024
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа 2024, 12:53
Откуда могли быть запущены беспилотники, атаковавшие Татарстан? Отвечает эксперт
Раньше БПЛА не залетали на территорию Татарстана.
3 апреля 2024, 04:10
Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло
Атака на Татарстан была рано утром.
2 апреля 2024, 10:58
Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео
Есть пострадавшие.
2 апреля 2024, 05:55
В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%
Самым популярным горнолыжным курортом среди райдеров из других регионов стал «Такман».
6 марта 2024, 11:14
2018
Спецпроект
Ноябрьский уикенд. Шесть причин посетить Татарстан этой осенью
Осень поистине удивительное и прекрасное время года. Все вокруг преображается: воздух становится прозрачнее, листва – ярче, а поскольку погода становится холоднее – то и отдых активнее. Ощутить осеннюю романтику можно, отправившись на уикенд в Татарстан. Здесь вы сможете, например, встретить нежный холодный рассвет на набережной Казанки или прогуляться по Кремлю. Но есть и другие причины посетить Татарстан этой осенью. Рассказываем.
2013
В Росавиации идут обыски по делу об авиакатастрофе в Казани
Следователи изымают документы и планируют допросить сотрудников ведомства.
6 декабря 2013, 07:50
2011
Авиакомпания «Татарстан» запустила рейс Пермь-Прага
Продажа билетов на авиарейс Пермь-Прага начнется с 1 августа, а первый самолет из Перми в Европу полетит 24 сентября 2011 года.
26 июля 2011, 08:56

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