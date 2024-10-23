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Театр

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Октябрь
Здание ВКИУ не будут использовать для второй сцены театра «У Моста»
23 октября, 10:32
Сентябрь
Театр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сцены
30 сентября, 08:35
Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов
22 сентября, 09:43
Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова
9 сентября, 04:54
Август
Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми
11 августа, 17:05
Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»
9 августа, 07:58
МЧС Прикамья оспорит обязательство восстановить здание пожарной каланчи
5 августа, 05:12
Июль
Спецпроект
«Сережа очень тупой» и «Коридор». Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
Григорий Ноговицын в первой части дайджеста рассказывает, насколько удачно (?) все получилось.
В Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева
Актриса сыграла около сотни ролей в пермском «Театре-Театре».
24 июля, 13:14
Площадка ВКИУ не устраивает театр «У моста». Начаты поиски новой сцены
12 июля, 11:08
Июнь
Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»
25 июня, 03:38
На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников
14 июня, 05:36
Пермский театральный критик выступила на суде по делу Беркович* и Петрийчук*
8 июня, 05:35
В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха
В октябре пройдёт первый международный театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория»
3 июня, 04:32
«Это настоящая прививка принятия». В Перми прошел первый фестиваль «Клумба»
2 июня, 05:49
Май
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра
21 мая, 03:33
Актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом
20 мая, 13:20
«Зритель в стране чудес». Пермский ТЮЗ покажет скрытые за кулисами секреты
8 мая, 04:02
«Очевидно, что так и должно быть». В Перми партию черных лебедей исполнят мужчины
К такому решению хореограф пришел из-за подготовки к гастролям в Китае.
3 мая, 08:28
Апрель
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
12 апреля, 08:59

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